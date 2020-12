Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Erfurt (ots)

In der Friedrich-Engels-Straße kam es gestern zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford Fiesta stadtauswärts. Aus noch ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Auto und fuhr auf einen vor ihm fahrenden Hyundai auf. Anschließend fuhr er rechtsseitig über einen Fußweg und kollidierte mit drei Autos, die auf dem dortigen Parkplatz des Schwimmbades geparkt waren. Die Fahrt des Mannes endete schließlich an einem Baum. Er und seine 75-jährige Beifahrerin mussten von der Feuerwehr aus dem Auto geschnitten werden. Schwer verletzt wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Auch die 35-jährige Fahrerin des Hyundai zog sich leichte Verletzungen zu. Der geschätzte Gesamtschaden beträgt etwa 30.000 Euro. (JN)

