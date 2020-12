Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leicht bekleidet durch die Nacht

ErfurtErfurt (ots)

Zwei Männer im Alter von 29 und 32 Jahren zogen mit freien Oberkörpern in der vergangenen Nacht bei Minusgraden durch Daberstedt. Die zwei stark Alkoholisierten führten dabei nichts Gutes im Schilde. Sie versuchten ein Moped zu stehlen, zerstörten einen Blumenkübel, versuchten einen Briefkasten von der Wand zu reißen und traten gegen ein Auto. Dabei richteten sie mehrere hundert Euro Sachschaden an. Bei Eintreffen der Polizei versuchte der 29-Jährige zu flüchten. Er leistete massiven Widerstand, sodass er von der Polizei gefesselt und zu Boden gebracht werden musste. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Im Gegensatz zu seinem Kompagnon verbrachte er die Nacht in einer Gewahrsamszelle. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell