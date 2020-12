Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb überwältigt

ErfurtErfurt (ots)

In einem Erfurter Baumarkt klaute gestern Nachmittag ein 30-Jähriger mehrere Werkzeuge sowie Macheten im Gesamtwert von über 500 Euro. Ein Ladendetektiv erwischte ihn dabei und forderte ihn auf mit in sein Büro zu kommen. Der Dieb dachte aber gar nicht daran, stieß den Ladendetektiv weg und flüchtete in Richtung Ausgang. Zusammen mit einem weiteren Mitarbeiter, gelang es dem leicht verletzten Ladendetektiv den Mann zu ergreifen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der Mann ohne festen Wohnsitz vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen schweren räuberischen Diebstahls mit Waffe ermittelt. Am heutigen Nachmittag wurde gegen ihn Haftbefehl erlassen. (JN)

