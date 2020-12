Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Haftbefehl vollstreckt

SömmerdaSömmerda (ots)

Eine Polizeistreife stellte am Dienstagvormittag in Sömmerda einen 64-jährigen Mann. Er wurde wegen Straßenverkehrsgefährdung per Haftbefehl gesucht. Der Mann konnte die geforderte Geldstrafe von 1.800 Euro nicht begleichen. Somit endete für ihn der Tag in einem Gefängnis. Dort wird er voraussichtlich die nächsten zwei Monate verbringen. (JN)

