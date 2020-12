Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Container in Brand gesetzt

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

In Elxleben setzte eine unbekannte Person gestern Abend, zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr, in der Gerhart-Hauptmann-Straße einen Altkleidercontainer in Brand. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Allerdings wurde der Container komplett zerstört. Der Schaden wird auf 700 Euro geschätzt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell