Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Dreister Taschendieb

SömmerdaSömmerda (ots)

Eine 70-jährige Frau wurde gestern Vormittag in Sömmerda bestohlen. Sie war in einem Supermarkt einkaufen. Dabei trug sie ihre Handtasche seitlich am Körper. Unbemerkt nährte sich der Frau ein Dieb, öffnete den Reißverschluss ihrer Tasche und stahl ihr Portemonnaie mit Ausweisdokumenten und mehreren hundert Euro Bargeld. Die Polizei empfiehlt: Lassen Sie ihre Tasche beim Einkaufen niemals unbeaufsichtigt am Einkaufswagen zurück. Tragen Sie ihre Handtasche vor dem Körper, um Langfingern einen Griff in die Tasche zu erschweren. (JN)

