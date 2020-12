Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leere Hände

ErfurtErfurt (ots)

In der Nacht zu Dienstag schlugen Einbrecher in der Humboldtstraße von Erfurt zu. Sie machten sich in den Kellern von gleich drei Mehrfamilienhäusern zu schaffen. Insgesamt brachen sie neun Kellerboxen auf. Offensichtlich stießen die Diebe aber nicht auf das, was sie gesucht hatten. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus keinen der Keller etwas gestohlen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell