Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiches Diebesgut

ErfurtErfurt (ots)

Gestern Nachmittag stellte ein Ladendetektiv in Erfurt einen 27-jährigen Mann. Er hatte ihn dabei beobachtet, wie er in einem Elektronikfachmarkt mehrere Computerspiele eingesteckt hatte. Bei einem Blick in den Rucksack kam zahlreiches Diebesgut zum Vorschein. Neben Computerspielen im Gesamtwert von fast 1.000 Euro, führte er Tabakwaren und mehrere Markenparfüms bei sich. Der Dieb war der Polizei bereits wegen mehreren Diebstählen bekannt. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Nacht verbrachte er in der Zelle. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde er heute wieder auf freien Fuß gesetzt. (JN)

