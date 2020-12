Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verjagt

ErfurtErfurt (ots)

Eine 77-jährige Frau wurde gestern in der Johannesvorstadt durch Geräusche auf ihrem Grundstück aufgeschreckt. Bei einem Blick aus dem Fenster sah sie einen unbekannten großen, schlanken Mann mit blauer Jeans und grüner Kapuzenjacke, der sich an ihrer Garage zu schaffen machte. Die Rentnerin schlug den Einbrecher in die Flucht. Allerdings hatte dieser bereits die Garage und einen Schuppen aufgebrochen. Gestohlen hatte der Dieb glücklicherweise nichts. (JN)

