Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendieb mit Messer

ErfurtErfurt (ots)

Ein Ladendetektiv erwischte gestern Nachmittag in einem Erfurter Elektronikfachmarkt einen 16-Jährigen beim Klauen. Er hatte zuvor eine Musikbox in seiner Tasche verschwinden lassen. Auf der Suche nach weiteren Diebesgut wurde in seinem Rucksack ein Messer aufgefunden. Welche rechtlichen Konsequenzen dies zur Folge hatte, war dem 16-Jährigen sicher nicht bewusst. Das Strafgesetzbuch sieht bei einem versuchten Diebstahl eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe vor. Da der Jugendliche aber ein Messer dabei hatte, ermittelt die Polizei nun wegen versuchtem Diebstahl mit Waffen. Hier liegt das mögliche Strafmaß bei sechs Monaten bis hin zu zehn Jahren Freiheitsstrafe. (JN)

