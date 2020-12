LPI-EF: Wer kennt den Mann?

Landespolizeiinspektion Erfurt

Am 16.04.2019 entwendete ein bislang unbekannter Mann Waren in einem Erfurter Supermarkt und packte sie in seinen Rucksack. Als der Ladendetektiv den Dieb stellte und zur Herausgabe der gestohlenen Ware aufforderte, schlug der Dieb solange auf den Detektiv ein, bis dieser den Rucksack des Täters losließ. Der Dieb konnte unerkannt flüchten. Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Mann machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei (0361/5743-24602) oder jede andere Polizeidienststelle unter Angabe der Vorgangsnummer 0100289/2019 entgegen. (JN)

