Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Verkehrsunfälle und ein Flüchtiger

ErfurtErfurt (ots)

Am Montag kam es auf der Ostumfahrung von Erfurt gleich zu mehreren Unfällen, die zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führten.

Ein Sattelzug fuhr gegen 06:10 Uhr zwischen Linderbach und der Anschlussstelle Ringelberg mit Schrittgeschwindigkeit und eingeschaltetem Warnblinklicht. Ein 60-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und wich auf die linke Fahrspur aus. Hier übersah er einen 48-jährigen Autofahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Zusammenprall drehte sich der 60-Jährige mit seinem Auto und kollidierte mit einer Leitplanke. An beiden Autos entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro. Die Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Gegen 17:10 Uhr wurden gleich vier Autos in einen Unfall verwickelt. Ein unbekannter Autofahrer, welcher auf der Ostumfahrung in Richtung Erfurt Nord fuhr, scherte aufgrund eines Pannenfahrzeuges auf Höhe der Ausfahrt Linderbach auf die linke Fahrspur aus. Dabei beachtete er den rückwärtigen Verkehr nicht. Ein Autofahrer konnte trotz Gefahrenbremsung einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit dem vor ihm fahrenden Auto. Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde das Auto des Unfallverursachers auf ein vorausfahrendes Fahrzeug geschoben, welches wiederum mit einem weiteren Auto zusammenstieß. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort. Die Fahndung nach dem flüchtigen Autofahrer verlief erfolglos. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf 55.000 Euro geschätzt. Eine 26-jährige Frau und ein 32-jähriger Mann wurden durch den Unfall leicht verletzt. In diesem Zusammenhang sucht die Erfurter Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu den Fahrer oder dem Auto machen können. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0282685 entgegen.

Bei beiden Unfällen kam es zur zeitweisen Vollsperrung der Bundesstraße 7. Dadurch staute sich der Verkehr zurück. Weitere Auffahrunfälle waren die Folge. (JN)

