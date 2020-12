Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autozubehör gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

Am Montagnachmittag musste ein 35-jähriger Mann feststellen, dass in seinen Garten in der Brühlervorstadt eingebrochen wurde. Diebe hatten auf dem Gartengrundstück die Tür einer Hütte aufgehebelt. Insgesamt verschwanden ein Satz Alufelgen sowie ein Autoradio im Gesamtwert von über 1.000 Euro. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell