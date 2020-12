Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Arbeitsmaschinen verschwunden

ErfurtErfurt (ots)

Zum wiederholten Mal haben sich Diebe an einer Rüttelplatte bedient. Erst in der Nacht zum 26.11.2020 war in Sömmerda eine Rüttelplatte von einem Transporter gestohlen worden. Nun schlugen Diebe in der Rigaer Straße von Erfurt zu. Am Montagmorgen stellte ein Zeuge fest, dass von einem Transporter diverses Werkzeug, eine Rüttelplatte und ein Handstampfer verschwunden waren. Der Wert der Beute wird auf 1.200 Euro geschätzt. (JN)

