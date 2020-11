Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kinder nach Brand in Klinik

Eine Vielzahl von besorgten Anrufen ging heute Mittag bei der Polizei und Feuerwehr in Erfurt ein. Es brannte in einem leerstehenden Geschäftsgebäude in der Berliner Straße. Die Rauchentwicklung war so stark, dass in dem Wohngebiet Lautsprecherdurchsagen erfolgen mussten, um die Anwohner auf das Schließen von Fenster und Türen hinzuweisen. Es mussten keine Personen evakuiert werden. Ersten Ermittlungen zufolge hatten Kinder zuvor in dem Gebäude gespielt und offenbar gezündelt, so dass es zu dem Brand kam. Die vier 10 bis 12-jährigen Kinder wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in die Klinik gebracht. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an. (CD)

