Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brand in Erfurt Gispersleben

ErfurtErfurt (ots)

Den ersten Adventsabend hatten sich die Bewohner in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt Gispersleben etwas anders vorgestellt. Am späten Nachmittag brach in ihrem Keller ein Brand aus. Die Feuerwehr sorgte für das Löschen des Feuers und die Evakuierung der siebzehn Bewohner. Zum Glück wurde niemand verletzt, obwohl sich der Rauch im gesamten Haus verteilt hatte. Ein Rettungswagen kam vorsorglich zum Einsatz. Um die Evakuierten vor der Kälte auf der Straße zu schützen, leisteten die Erfurter Verkehrsbetriebe Abhilfe. Sie stellten kurzerhand einen Bus zur vorläufigen Unterbringung der Bewohner zur Verfügung. Da durch den Brand die Versorgungsleitungen vom Haus so stark beschädigt wurden, konnten die Bewohner nicht in ihre Wohnungen und mussten bei Bekannten und Verwandten unterkommen. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge löste ein technischer Defekt den Brand aus. Die Ermittlungen dauern noch an. (CD)

