Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Abgehauen

Erfurt/ Landkreis SömmerdaErfurt/ Landkreis Sömmerda (ots)

Dank Zeugenhinweisen konnten Polizeibeamte am Freitag innerhalb kurzer Zeit eine Unfallflucht aufklären, die ein 61-Jähriger auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Weißensee begangen hatte. Der Erfurter beschädigte beim Ausparken ein anderes Auto an der Tür und verließ danach die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch Zeugenhinweise wurde das Autokennzeichen des Verursachers bekannt und somit der Halter ermittelt. Bei ihm zu Hause wurde das Auto durch die Polizisten in Augenschein genommen. Die Spuren an seinem Auto konnten zweifelsfrei dem Unfall zugeordnet werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (CD)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell