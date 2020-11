Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogeneinfluss zu schnell gefahren

ErfurtErfurt (ots)

Im Rahmen einer stationären Geschwindigkeitskontrolle in der Nordhäuser Straße in Erfurt wurden am 28.11.2020 insgesamt 13 Fahrzeugführer festgestellt, welche sich nicht an die vorgegeben Geschwindigkeit von 50 Km/h gehalten haben. Bei einem gemessenen 41 Jährigen Fahrer verlief ein Drogenvortest positiv. Gegen ihn wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (MR)

