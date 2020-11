Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall

LeubingenLeubingen (ots)

Am Sonntagmorgen (29.11.20) wurde kurz nach 01:00 Uhr durch Anwohner mitgeteilt, dass in Leubingen in der Straße nach Kölleda ein Einfamilienhaus in Brand geraten ist. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Gebäudes verhindert werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Sachschadenshöhe ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.(FS)

Sachdienliche Hinweise werden bei der PI Sömmerda unter der Rufnummer: 03634-3360 erbeten.

