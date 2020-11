Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbelehrbar und gewalttätig

Erfurt - InnenstadtErfurt - Innenstadt (ots)

Eine gemeinsame Streife des Inspektionsdienstes Süd und Stadtordnungsdienstes traf in der Freitagnacht im Bereich des Juri-Gagarin-Ringes auf eine Gruppe von ca. 25 Personen, die weder eine Mund-Nasen-Bedeckung trugen, noch die Sicherheitsabstände untereinander einhielten und gemeinsam Alkohol konsumierten. Während der Belehrung zu den einzuhaltenden Schutzmaßnahmen wurden die Einsatzkräfte von zwei Personen angegriffen, konnten das jedoch abwehren. Als sich weitere Personen einmischen wollten, konnten diese durch weitere Besatzungen und Unterstützungskräfte der Bereitschaftspolizei an Schlimmerem gehindert werden. Nachdem der Großteil der Personengruppe flüchtete, konnten sieben Personen im Alter zwischen 18 und 37 Jahren festgehalten werden. Doch auch das ging nicht ohne Widerstandshandlungen und Beleidigungen vor sich, weshalb nun Anzeigen wegen Tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter Gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Verstoßes gegen die Covid-19-Allgemeinverfügung gefertigt wurden. Ein Beamter wurde bei dem Einsatz leicht verletzt, ist aber weiterhin dienstfähig. Die Täter sind allesamt bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. (M.C.)

