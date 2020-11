Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Lkw kollidiert

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Heute Morgen, gegen 08:00 Uhr, kam es auf der Bundestraße 4 bei Gebesee zu einem schweren Unfall. Ein 74-jähriger Fiat-Fahrer geriet aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Lkw. Durch den Zusammenstoß wurde ein Reifen des Fiats abgerissen und gegen einen VW geschleudert, der hinter dem Lkw fuhr. Der 74-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fiat entstand Totalschaden. Sein Auto als auch der Lkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Für eine Dauer von 2,5 Stunden kam es auf der Bundestraße zu starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeitweise wurde die Fahrbahn voll gesperrt. (JN)

