Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigter gesucht

ErfurtErfurt (ots)

Ein 78-jähriger Peugeot-Fahrer touchierte am 20.11.2020, gegen 11:00 Uhr, in der Singerstraße von Erfurt mit seinem rechten Außenspiegel ein geparktes Fahrzeug. Der Mann setzte die Fahrt fort und zeigte den Unfall Tage später bei der Polizei an. Dabei konnte er keine Angaben zu dem Auto machen, welches er eventuell beschädigt hat. Die Polizei sucht nun einen möglichen Geschädigten des Unfalls. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0 oder -140) unter Angabe der Vorgangsnummer 0275799 entgegen. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell