Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einkauf mit Folgen

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Einer 73-jährigen Frau wurde gestern Mittag in Buttstädt während eines Einkaufs in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Der Dieb gelangte so an mehrere hundert Euro Bargeld sowie an die Kreditkarte ihres Partners. Noch bevor die Karte gesperrt werden konnte, hob der unbekannte Täter an einem Geldautomaten insgesamt 1.000 Euro ab. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell