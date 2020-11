Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rüttelplatte gestohlen

SömmerdaSömmerda (ots)

In der Nacht zu Donnerstag schlugen Diebe in der Straße des Friedens in Sömmerda zu. Sie hatten es auf einen geparkten Transporter abgesehen. Vom Pritschenaufbau des Wagens stahlen die Täter eine Rüttelplatte im Wert von 1.000 Euro. Die Arbeitsmaschine war mit Spanngurten gesichert, welche die unbekannten Diebe durchtrennten. (JN)

