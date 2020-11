Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Straßenbahn

ErfurtErfurt (ots)

Gestern Nachmittag kam es in Erfurt zu einem Unfall mit einer Straßenbahn. Ein 44-jähriger VW-Fahrer befuhr die Friedrich-Ebert.-Straße stadteinwärts und beabsichtigte, in die Tschaikowskistraße abzubiegen. Hierzu wechselte er irrigerweise auf die Fahrspur einer Straßenbahn, die ebenfalls stadteinwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. An dem Auto entstand allerdings Totalschaden. Die Tram wurde ebenfalls im Frontbereich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf 17.500 Euro geschätzt. (JN)

