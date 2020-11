Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schwere Brandstiftung

ErfurtErfurt (ots)

In der vergangenen Nacht wurden Polizei und Feuerwehr in die Ernst-Haeckel-Straße gerufen. Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses drang kurz nach Mitternacht starker Qualm. Spätere Ermittlungen ergaben, dass vermutlich eine unbekannte Person an einer Kellerbox ein Feuer gelegt hatte. Dieses griff auf das Kellerinventar über. Durch die Hitzeentwicklung schmolz ein Abwasserrohr und die Hauptwasserleitung platzte. Das Feuer wurde durch das massiv austretende Wasser vollständig gelöscht. Anwohner wurden glücklicherweise nicht verletzt. Am Kellerinventar und dem Gebäude entstand allerdings Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Kripo Erfurt ermittelt nun wegen schwerer Brandstiftung. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell