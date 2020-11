Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 47-Jähriger schwer verletzt

ErfurtErfurt (ots)

Für einen Mann endete am Donnerstagabend eine Auseinandersetzung mit einem ausgeschlagenen Zahn und einem gebrochenen Bein. Der 47-Jährige saß mit Bekannten im Bereich der Haltestelle "Am Drosselberg". Hier wurde die Gruppe durch einen Unbekannten angepöbelt. Als der Mann mit diesem ein klärendes Gespräch führen wollte, schlug der Täter ihm mit einem unbekannten Gegenstand ins Gesicht und trat gegen sein Bein. Anschließend flüchtete der Täter. Er war etwa 35 Jahre alt und 1,60 cm groß. Er hatte kurze Haare und trug eine graue Mütze sowie einen Schal. Der 47-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wer Hinweise zum Täter geben kann wir gebeten, sich mit dem Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0279799 in Verbindung zu setzen. (JN)

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

