Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher verjagt

ErfurtErfurt (ots)

Diebe trieben am Donnerstagabend ihr Unwesen in einem Keller in der Pestalozzistraße. Dass eine Videokamera ihr Treiben beobachtete, bemerkten die Täter nicht. Der 47-jährige Kellerbesitzer wurde vom Überwachungssystem über den ungebetenen Besuch informiert. Aus der Ferne verursachte der Eigentümer Lärm im Keller und schlug die Diebe dadurch in die Flucht. Dabei ließen sie allerdings noch einen Akkuschrauber im Wert von über 100 Euro mitgehen. (JN)

