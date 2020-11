Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Doppelt gestraft

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Dass es in den harten Zeiten von Corona noch schlimmer kommen kann, hätte sich eine Familie aus dem Kyffhäuserkreis nicht erträumt. Sie betreiben einen Verkaufswagen und bieten alles an, was Naschkatzen mögen. Durch Corona wurden Volksfeste und Weihnachtsmärkte abgesagt, sodass die Einnahmen der Familie ausblieben. Glücklicherweise bekam die Familie die Möglichkeit sich mietfrei auf einen Supermarktparkplatz in Kölleda zu stellen, um wenigstens einen Teil ihrer Waren zu verkaufen. In der Nacht zu Mittwoch brachen Diebe allerdings in den Verkaufswagen ein. Sie räumten den Wagen komplett leer. Neben gebrannten Mandeln, kandierten Äpfeln und Lebkuchenherzen, ließen sie sogar Verpackungstüten, Verkaufsschürzen und Lichtscheinwerfer mitgehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Für die Familie eine Katastrophe. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell