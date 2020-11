Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In Schule eingestiegen

ErfurtErfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind Diebe in eine Grundschule am Erfurter Wiesenhügel eingebrochen. Das Gebäude befindet sich gegenwärtig im Umbau. Die Täter öffneten eine Tür, um in den Aufenthaltsraum der Bauarbeiter zu gelangen. Dort hatten sie es auf Baumaschinen und Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro abgesehen. (JN)

