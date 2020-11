Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bargeld gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

Am Dienstagabend schlug ein Einbrecher in den Büroräumen eines Erfurter Sportvereins zu. Er hebelte zunächst die Zugangstür auf, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Durch den Täter wurden weitere Bürotüren gewaltsam geöffnet. Aus einer Geldkassette stahl der Dieb mehr als 100 Euro Bargeld. Den Sachschaden den er hinterließ, fiel weitaus größer aus. Etwa 1.000 Euro sind für die Instandsetzung der beschädigten Türen von Nöten. (JN)

