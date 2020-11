Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahrradfahrerin leicht verletzt

ErfurtErfurt (ots)

Am Nettelbeckufer wurde gestern Abend eine Fahrradfahrerin leicht verletzt. Sie fuhr hinter einem BMW-Fahrer in Richtung Studentenrasen, als der 28-jährige Autofahrer vor ihr plötzlich stark bremste, um am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Als der Mann den Rückwärtsgang einlegte, übersah er die Radfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei wurde sie am Bein verletzt. Am Auto und am Fahrrad entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. (JN)

