Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ohne Führerschein

ErfurtErfurt (ots)

Am Gothaer Platz beabsichtige gestern Nachmittag eine Streifenbesatzung einen Skoda-Fahrer zu kontrollieren. Als der Fahrer die Polizei bemerkte, versuchte er die Beamten abzuschütteln und bog in eine Nebenstraße ein. Hier stieg der Fahrer aus dem Auto aus und ließ bei laufendem Motor seinen Beifahrer und ein Kind zurück. Die Polizisten stoppten den Mann, der zu Fuß in Richtung Amtsgericht lief. Bei der Überprüfung seiner Daten wurde festgestellt, dass gegen den 26-jährigen Mann eine Fahrerlaubnissperre vorlag. Die Autoschlüssel des Mannes wurden sichergestellt und Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. (JN)

