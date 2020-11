Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliche Beute

SömmerdaSömmerda (ots)

Ungewöhnliche Beute machte ein Dieb zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in einem Keller in Sömmerda. Am Marktplatz hatte der Langfinger eine Kellertür aus der Wand gehebelt und dabei Sachschaden verursacht. Aus der Kellerbox ließ er ein Lang- und Kurzhantelset mitgehen. Ob der Dieb die Hanteln für die eigene körperliche Ertüchtigung benötigte oder zu Geld machen will, ist nicht bekannt. (JN)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell