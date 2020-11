Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vereinsheim aufgebrochen

ErfurtErfurt (ots)

In der Nacht zu Mittwoch trieben Unbekannte in der Wilhelm-Busch-Straße ihr Unwesen. An einem Vereinsheim öffneten sie gewaltsam zwei Fenster und verursachten dabei Sachschaden von mehreren hundert Euro. Ob die Täter das Objekt betreten haben ist noch unklar. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. (JN)

