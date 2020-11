Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nach Streit ins Gefängnis

ErfurtErfurt (ots)

Aufgrund einer Streitigkeit kam gestern Morgen die Erfurter Polizei in der Stauffenbergallee zum Einsatz. Als die Beamten das Haus betraten, versuchte ein 34-jähriger Mann zu flüchten. Weit kam er allerdings nicht. Bei einer Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag. Noch am Dienstag ging es für ihn in ein Gefängnis, weil er die geforderte Geldstrafe nicht aufbringen konnte. Auch für vier weitere Männer endete der gestrige Tag hinter Gittern. Die Männer im Alter von 20 bis 34 Jahren wurden im Rahmen von Streifen oder polizeilichen Einsätzen festgestellt. Gegen sie lagen Vollstreckungshaftbefehle vor, die sie nicht begleichen konnten. (JN)

