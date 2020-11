Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wer kennt den Parfumdieb?

ErfurtErfurt (ots)

Am 26.02.2020 betrat ein unbekannter Mann eine Drogerie in der Erfurter Innenstadt. Er nahm mehrere Parfums der Marke Armani aus dem Regal und legte sie in seinen Einkaufskorb. Anschließend ließ er unbemerkt die Flacons in seiner Jacke verschwinden. Ohne die Ware im Wert von fast 900 Euro zu bezahlen, verließ er das Geschäft. Wer kennt den abgebildeten Mann? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1156) unter Angabe der Vorgangsnummer 0059536 entgegen. (JN)

