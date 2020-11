Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Batterien ausgebaut

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Gestern früh wurde bekannt, dass sich Unbekannte an der K521 zwischen Battgendorf und Beichlingen an den zwei Baustellenampeln zu schaffen gemacht hatten. Die Diebe hatten gewaltsam die Batteriekästen geöffnet und zwei Versorgungsbatterien im Wert von fast 500 Euro entwendet. Dabei richteten die Diebe einen Schaden von mehreren hundert Euro an. (JS)

