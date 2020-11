Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Werkzeuge gestohlen

ErfurtErfurt (ots)

Von einer Großbaustelle in Waltersleben stahlen Diebe am Wochenende Werkzeuge. Gestern früh bemerkten die Handwerker, dass Langfinger eine Gitterbox auf der Baustelle geknackt hatten und so an die Werkzeuge gelangten. Die Beute hat einen Wert von knapp 3.000 Euro. Auch in der Innenstadt machten sich Diebe auf einer Baustelle zu schaffen. Sie hebelten eine Bautür auf und gelangten so an diverse Werkzeuge unterschiedlicher Gewerke. Der Wert des Elektrowerkzeugs beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (JS)

