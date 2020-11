Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Messer angegriffen

ErfurtErfurt (ots)

Gestern Abend kam es im Bereich des Stadtparkkopfes zu einem Messerangriff. Ein 17-Jähriger traf auf eine Gruppe unbekannter Jugendlicher. Man geriet in Streit, wobei einer der Unbekannten ein Messer zückte und versuchte den Teenager am Bauch zu verletzen. Der 17-Jährige konnte ausweichen. Das Messer traf ihn aber am Oberschenkel. Die Jeans des Jugendlichen wurde beschädigt und er erlitt oberflächliche Schnittverletzungen. Um wen es sich bei dem Täter und seinen Kompagnons handelt ist unbekannt. Sie flüchteten nach dem Angriff in Richtung Kaffeetrichter. (JS)

