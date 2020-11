Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Taxifahrt endet mit Handschellen

ErfurtErfurt (ots)

In Erfurt ließ sich gestern Abend eine Frau von einem Taxi nach Hause fahren. Am Ziel angekommen, war sie nicht in der Lage den Fahrpreis zu zahlen. Da der Taxifahrer nicht leer ausgehen wollte, beförderte er die 33-jährige Frau kurzerhand auf eine Polizeidienststelle. Dort bekam die Frau flinke Füße. Nach einem 50-Meter-Sprint, hatten sie die Polizisten eingeholt. Die Frau wurde aggressiv und leistete Widerstand. Ihre Taxifahrt endete schließlich mit Handschellen und Anzeigen wegen Beförderungsbetrug und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. (JN)

