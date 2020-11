Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tierkadaver aufgefunden

ErfurtErfurt (ots)

Im Bereich Ilversgehofen fand Samstagmittag ein Zeuge mehrere Mülltüten mit Tierkadavern. 30 bis 40 verendete Vögel befanden sich in den Tüten. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um Tauben. Wie die Vögel zu Tode kamen und woher sie stammen, ist bisher nicht bekannt. Die Kripo Erfurt hat die Ermittlungen aufgenommen. Am heutigen Tag werden die Tierkadaver nach Bad Langensalza zum Landesamt für Verbraucherschutz überstellt. Dort werden die Vögel auf eine mögliche Todesursache hin untersucht. Zeugen die sachdienliche Hinweise zu dem Fall machen können, wenden sich bitte an die Erfurter Kriminalpolizei: 0361/ 57432-4003 oder -4330 unter Angabe der Vorgangsnummer 0274822. (JS)

