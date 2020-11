Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

ErfurtErfurt (ots)

Am Wochenende kam es im Stadtgebiet wieder vermehrt zu Kellereinbrüchen. Gerade der Norden der Stadt war betroffen. Neben diversen hochpreisigen Fahrrädern, stahlen die Diebe auch Veranstaltungstechnik und einen Geschirrspüler. Das Küchengerät wurde aus einem Keller in der Kronenburggasse entwendet. In der Talstraße wurde Veranstaltungstechnik im Wert von mehreren hundert Euro aus einem Keller gestohlen. Zwei E-Bikes ließen Diebe aus einem Keller in der Huttenstraße mitgehen. Der Wert der Räder beträgt ca. 7000 EUR. Ein hochwertiges Mountainbike im Wert von über 2500 EUR wurde aus dem Keller Bereich eines Mehrfamilienhauses in der Saalestraße gestohlen. Aus einem Keller in der Lassallestraße ließen Diebe zwei Fahrräder im Wert von über 5000 EUR mitgehen. (JS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Erfurt

Pressestelle

Telefon: 0361 7443 1504

E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell