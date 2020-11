Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fellnase findet Drogenversteck

ErfurtErfurt (ots)

Samstagmittag statteten Polizisten einem 64-jährigen Erfurter einen Hausbesuch ab. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl vor. Der Gesuchte war in der Lage die Geldstrafe von fast 2.000 Euro zu begleichen. Allerdings machte sich in der Wohnung ein verräterischer Geruch von Marihuana breit. Da die Wohnung vermüllt war, wurden die Polizisten nicht fündig. Zur Unterstützung kam eine vierbeinige Fellnase zum Einsatz. Der Rauschgiftsuchhund brachte nicht lange, um die Drogen aufzuspüren. Der Wohnungsinhaber hatte über 90 Gramm Marihuana in einem Heizkörper versteckt. Gegen ihn wird nun wegen illegalen Drogenbesitzes ermittelt. (JN)

