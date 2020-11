Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Gartenlauben aufgebrochen

ErfurtErfurt (ots)

Gleich vier Gartenlauben wurden in der Nacht von Freitag zu Samstag in einer Erfurter Gartenanlage aufgebrochen. Der Schaden hielt sich zum Glück in Grenzen. Fündig wurden der oder die Einbrecher nicht, zumindest konnten die Eigentümer nicht feststellen, dass etwas fehlte. Vor Ort wurden Spuren gesichert und Zeugen vernommen.(TL)

