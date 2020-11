Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Scheibe eingeschlagen

Landkreis SömmerdaLandkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte schlugen zwischen dem 17. und 19.11.2020 in Sömmerda die Scheibe eines Sprinters ein. Das Fahrzeug parkte in der Käthe-Kollwitz-Straße als sich Unbekannte an ihm zu schaffen machten. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Der Schaden beträgt ca. 500 EUR. (JS)

