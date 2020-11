Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungebetener Gast

ErfurtErfurt (ots)

Einen riesen Schreck bekam heute Nacht eine Mieterin in der Spittelgartenstraße. Gegen 02.30 Uhr hörte die Frau Geräusche in ihrer Wohnung und bemerkte einen Lichtschein. Sie machte eine Stehlampe an und der ungebetene Gast bemerkte, dass er aufgeflogen war. Der Dieb flüchtete aus der Wohnung ohne Beute gemacht zu haben. Wie er in die Räumlichkeiten kam, ist nicht bekannt. Um wen es sich bei dem Einbrecher handelt muss nun ermittelt werden. Die Polizei rät Wohnungstüren nicht nur zuzuschließen, sondern auch abzuschließen. Da es oftmals gelingt Türen aufzudrücken, die lediglich ins Schloss gefallen sind. (JS)

