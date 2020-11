Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Trickbetrüger

ErfurtErfurt (ots)

Gestern wurden wieder mehrere Erfurter Senioren von Trickbetrügern kontaktiert. Sie gaben sich als Verwandte aus und gaukelten einen Immobilienerwerb vor. Um diesen tätigen zu können forderten sie in einem Fall über 20 000 EUR. Einem anderen Senior wurde ein Gewinn in Aussicht gestellt, um diesen zu erhalten sollte der Rentner in Vorkasse gehen um Gebühren zu begleichen. Glücklicherweise fiel keiner der Senioren auf die Maschen herein und die Gauner gelangten dieses Mal nicht an Geld. (JS)

