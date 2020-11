Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher gestellt

ErfurtErfurt (ots)

Heute Morgen wurde in Erfurt ein Einbrecher gestellt. Der 34-Jährige hatte die Scheibe eines Restaurants eingeschlagen und war in das Lokal eingestiegen, dabei wurde er von einer Videokamera gefilmt und der Alarm ausgelöst. Nur wenige Minute später war die Polizei vor Ort und umstellte das Objekt. Der Mann konnte festgenommen werden und verbrachte den Rest der Nacht in Gewahrsam. Er hatte sieben Smartphones dabei, eines der Handys stand in Fahndung. Die Erfurter Staatsanwaltschaft hat entschieden, dass der 34-Jährige wieder zu entlassen ist. (JS)

