Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

SömmerdaSömmerda (ots)

Diebe brachen in einem Mehrfamilienhaus in der Frohndorfer Straße in Sömmerda sechs Keller auf. Wie die Langfinger in das Gebäude gelangten, ist noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen ließen die Diebe aus drei Kellern Gegenstände mitgehen. Die ungebetenen Gäste hatten es auf Geschirr und Alkohol abgesehen. Der Wert der Beute beläuft sich auf ca. 200 Euro. (JS)

